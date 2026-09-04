Puerto Stanley, 1982, el libro de Nicolás Cassese que cuenta la guerra de Malvinas desde la perspectiva de los isleños

El periodista y escritor Nicolás Cassese conversó con Adrián Korol en Radio Nacional sobre Puerto Stanley, 1982. Una novela de amor y guerra en Malvinas, el libro que escribió basado en hechos reales.

"Tuve que viajar cuando trabajaba en el diario La Nación, llegué a un lugar desolado y para mi fue un shock. El clima, las minas antipersonales, el cementerio. Es árido. En ese pueblito pasó la historia. En ese momento eran 2000 personas y Gran Bretaña se los quería sacar de encima", explicó. "Era un resabio colonial", agregó.

"Elegí el nombre Puerto Stanley, porque es el nombre histórico del lugar, es una novela desde la perspectiva malvinense y sobre la reivindicación", dijo.