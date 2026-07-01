"Pudimos organizarnos dentro de este desorden y nos estamos ayudando"

Vladimir Rojas, vive en Caracas y es uno de los miles de damnificados por el terremoto que sacudió todo el país.

En diálogo con Nicolás Yacoy contó cómo se vivieron esos momentos de pánico y lo que ha ocurrido con los millones de ciudadanos que incansablemente siguen trabajando en la búsqueda de sobrevivientes.

"Nos agarró distraidos, nos agarró en un momento en el que nos estamos reinventando y no estábamos preparados para lo que pasó".

"El shock nos duró 10 minutos y despues nos pusimos a trabajar".

Además contó detalles de cómo se están organizando para asistir a los damnificados, las raciones de comida, el agua, las comunicaciones, la búsqueda de familiares y amigos y el armado de carpas y campamentos para quienes no quieren volver a sus dañadas viviendas.