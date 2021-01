“Pude volver a contar mi historia porque volví del Hospital de Campaña”

Ana Carolina Gonzalez Vizcaino, otra libreña que le gano al Covid-19, comentó que todo comenzó el 13 de enero con un dolor de garganta y dolor de cabeza y al poco tiempo fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, agitación al borde de respirar ,me da principio de neumonía el día de mi cumpleaños 20 enero me llevaron al Hospital de Campaña de Corrientes y estuve internada hasta el 26 de enero, ahora sigo en aislamiento en mi casa junto a mi familia.

Gracias a Dios fui muy bien atendida y contenida por todo el personal del Hospital de Campaña que son más que héroes, desde el enfermero, el que limpia, el que te da la comida, los médicos, los kinesiologo, psicólogo, etcétera, y la misma gente internada que se da una mano…solo palabras de agradecimiento y a los ambulanciero que hoy me trajeron a mi casa, debo seguir cuidando pero feliz en mi casa con mis seres queridos y mis amigos y conocidos que todo el tiempo no me desampararon, gracias a todos.