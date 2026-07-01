Pruebas Aprender: "Lo más significativo fue el compromiso federal por la alfabetización encarado por el Gobierno Nacional"

El Gobierno nacional dio a conocer un adelanto de los resultados de las Pruebas Aprender 2025, realizadas a unos 750.000 alumnos de sexto grado de escuelas primarias de todo el país. Según los datos oficiales, el 76,9% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, el mejor registro de la última década, mientras que el porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico descendió al 4,9%.

Además, el operativo registró una participación récord, con el 95% de las escuelas y el 84% de los estudiantes convocados.

Los resultados muestran una mejora respecto de la edición 2023, cuando el 66,4% de los alumnos había logrado desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua.

En diálogo con Nicolás Yacoy en Primer Round, Paula Campos de la Unidad de Alfabetización de la Secretaría de Educación de la Nación dio detalles de estos resultados.

"Veníamos de una situación muy compleja; lo más significativo es que bajó mucho el porcentaje de los alumnos que se encontraban en los niveles más básicos".

"Lo más importante es que el Presidente y la Secretaría de Educación tomaron muy en serio los planes de alfabetización; y hubo un compromiso federal por la alfabetización encarado por el Gobierno Nacional al que se sumaron todos los gobernadores".