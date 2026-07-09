Pruebas Aprender 2025: Mendoza, entre las cuatro provincias con mejor rendimiento educativo del país

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 dejaron una noticia alentadora para Mendoza: la provincia volvió a ubicarse entre las jurisdicciones con mejor desempeño del país y alcanzó sus mejores indicadores educativos de los últimos 13 años.

De acuerdo con los datos oficiales, Mendoza fue una de las únicas cuatro provincias que logró superar el promedio nacional tanto en Lengua como en Matemática, junto con Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Formosa, consolidándose como uno de los sistemas educativos con mejores resultados de Argentina.

Las evaluaciones alcanzaron a cerca de 750.000 alumnos de sexto grado de más de 20.000 escuelas de todo el país. Además, registraron una participación récord, con el 95% de los establecimientos y el 84% de los estudiantes convocados, convirtiéndose en el principal diagnóstico sobre la calidad de los aprendizajes en la educación primaria.

Uno de los datos más destacados corresponde al desempeño en Lengua. En Mendoza, el 78,5% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, superando el promedio nacional, que fue del 76,9%.

Desde el Gobierno provincial atribuyeron estos resultados al trabajo sostenido en materia de alfabetización, al seguimiento permanente de los aprendizajes y a las políticas implementadas desde los primeros años de escolaridad.

A nivel nacional, el Ministerio de Capital Humano destacó que el 76,9% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, el mejor registro de la última década y un crecimiento de 10,5 puntos porcentuales respecto de la evaluación realizada en 2023. Además, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico cayó del 11,9% al 4,9%.

Si bien Mendoza logró ubicarse por encima del promedio nacional también en Matemática, la realidad muestra que esta materia continúa siendo la principal deuda del sistema educativo argentino.

A nivel país, aproximadamente la mitad de los estudiantes de sexto grado todavía no alcanza los conocimientos esperados, una situación que se mantiene prácticamente estancada desde hace más de diez años.

Más allá de los buenos resultados obtenidos por Mendoza, los informes nacionales también advierten sobre un problema estructural de la educación argentina.

Los especialistas remarcan que incluso los estudiantes argentinos de mayor nivel socioeconómico obtienen resultados inferiores a los de alumnos con características similares en países desarrollados, lo que evidencia que las dificultades no se limitan a los sectores más vulnerables, sino que afectan al conjunto del sistema educativo.

Al mismo tiempo, persisten importantes brechas entre estudiantes de distintos contextos sociales. Los alumnos más vulnerables continúan registrando los peores desempeños, aunque los sectores de mayores ingresos tampoco alcanzan niveles comparables con los estándares internacionales.