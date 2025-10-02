"Proyecto Pescado apunta a tener un poco más de cultura de comida de mar”

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.
Desde su creación en 2018, el Prix Baron B - Édition Cuisine reconoce los mejores proyectos gastronómicos integrales de la Argentina por su excelencia, innovación y visión transformadora.
Este año, el “Proyecto Pescado” de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, se consagró como ganador de la séptima edición.
Su plato final, titulado “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, fue maridado con Baron B Extra Brut y reflejó la filosofía del proyecto: cocinar al ritmo del mar y con productos de estación.
Comer, beber y viajar conversó con Elio Contreras, quien integra esta propuesta junto a Facundo Maroñas, Francisco Soldi y José Villanueva “Pico”, que se dedica a la pesca, y que apunta a “tener un poco más de cultura de comida de mar”.
“Nos puso super contentos, venimos apostando a nuestro proyecto relacionado con el medio ambiente y su cuidado, con el usar lo que tenemos acá donde vivimos, el mar”, dijo respecto al reconocimiento logrado.
“La idea fue hacer comida de muy buena calidad, frescura pero que esté al alcance de todos”.
“Empezamos a describir este mundo que es nuevo, yendo y descubriendo la pesca artesanal y cada vez quedamos más enganchados y queriendo aprender más sobre el tratado y cuidado del pescado, su maduración, conservación”.