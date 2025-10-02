"Proyecto Pescado apunta a tener un poco más de cultura de comida de mar”

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

Desde su creación en 2018, el Prix Baron B - Édition Cuisine reconoce los mejores proyectos gastronómicos integrales de la Argentina por su excelencia, innovación y visión transformadora.

Este año, el “Proyecto Pescado” de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, se consagró como ganador de la séptima edición.

Su plato final, titulado “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, fue maridado con Baron B Extra Brut y reflejó la filosofía del proyecto: cocinar al ritmo del mar y con productos de estación.

Comer, beber y viajar conversó con Elio Contreras, quien integra esta propuesta junto a Facundo Maroñas, Francisco Soldi y José Villanueva “Pico”, que se dedica a la pesca, y que apunta a “tener un poco más de cultura de comida de mar”.

“Nos puso super contentos, venimos apostando a nuestro proyecto relacionado con el medio ambiente y su cuidado, con el usar lo que tenemos acá donde vivimos, el mar”, dijo respecto al reconocimiento logrado.