Proyecto minero rionegrino prevé exportaciones por US$ 1.800 millones

La mina de oro y plata Calcatreu en la meseta de Río Negro proyecta exportaciones por aproximadamente US$ 1.800 millones entre 2026 y 2033, con ingresos directos para la provincia por alrededor de US$ 100 millones en Regalías Mineras e Impuesto para el Desarrollo.

Según estimaciones de la Secretaría de Minería provincial, esto representa un aporte promedio de entre US$ 12 y 13 millones anuales; al que se suma el movimiento económico generado por el empleo, los salarios, la contratación de proveedores, la infraestructura asociada, otros tributos y tasas, y los efectos indirectos sobre la actividad local.

“Calcatreu representa mucho más que una inversión minera: es una apuesta estratégica al futuro de Río Negro; estamos transformando nuestros recursos en empleo, desarrollo y nuevas oportunidades para miles de familias rionegrinas”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck al visitar el proyecto.

Para Weretilneck, “cada nuevo proyecto que se pone en marcha fortalece una provincia que diversifica su matriz productiva, amplía su base exportadora y genera trabajo genuino en cada región”.

La relevancia de Calcatreu también se potencia por el contexto que atraviesa la minería argentina, destacan desde la provincia.

El oro y la plata continúan siendo los principales minerales de exportación del país y explican la mayor parte de las ventas externas del sector, consolidándose como pilares centrales en la generación de divisas para la Argentina.

La empresa lleva adelante una inversión total de US$ 57 millones para la construcción del complejo, que ya comenzó a procesar mineral con producción proyectada de oro y plata.

Para este año, se estima una producción de 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata; y, a cinco años, el proyecto prevé una producción acumulada superior a 256.700 onzas de oro.

Actualmente, Calcatreu emplea a 202 personas, con una marcada presencia de mano de obra local: 155 trabajadores son rionegrinos y 101 pertenecen a Ingeniero Jacobacci, en cumplimiento de la Ley 80/20, que prioriza la contratación de trabajadores de la provincia.