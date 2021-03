Proyecto jujeño para que Macri responda por el endeudamiento

En comunicación con el programa “El aire nuestro”, el diputado provincial del PJ, Juan Cardozo, habló sobre la denuncia judicial por el acuerdo del ex presidente Mauricio Macri con el FMI y dio a conocer que presentó “un proyecto en la legislatura donde solicitamos en definitiva que el gobierno nacional ponga en funcionamiento todos los mecanismos legales necesarios para buscar a los responsables y que respondan con su patrimonio; es decir, en este caso hay una administración nacional que encabezó Mauricio Macri con sus aliado y que ha endeudado al país en 44 mil millones de dólares. Este crédito ha sido otorgado de manera muy cuestionada, sin el cumplimiento de los pasos legales para cualquier endeudamiento de este tipo, sin intervención del Congreso de la Nación y ha sido otorgado de manera al menos irresponsable porque la Argentina se encontraba en ese momento en default técnico, y ese crédito no ha sido otorgado para que Argentina pueda salir adelante; ha sido otorgado para que esos capitales se vayan. Si el crédito hubiese ido a la producción, a los que trabajan, para reactivar la economía, era una cosa pero en este caso no ha sido así”.

“Este proyecto que hemos presentado es un correlato del proyecto que ha presentó el compañero diputado nacional y presidente actualmente del PJ, José Luis Gioja, en el Congreso de la Nación, que venía a solicitar lo mismo. Entonces adherimos al pedido de nuestro presidente del partido a nivel nacional y queremos que así la legislatura también se expida sobre el tema. Hay que ser responsable de sus actos, y si han endeudado el país para llevarse los dólares afuera bueno, ahora que respondan con sus patrimonios”, expresó el diputado.

En relación a cómo trabaja el Poder Judicial, Cardozo manifestó que “la función de jueces y fiscales debe ser actuar con absoluta rectitud y objetividad independientemente del poder político porque no sólo que da garantías realmente sino que las cosas que se hagan, se van a hacer bien. Por eso que yo creo que hace falta un cambio con la Reforma Judicial, no solamente se modernice sino que empiece a actuar en todos los casos con objetividad. En Jujuy venimos gestionando desde hace 5 años, donde se ha reformado todo el poder judicial, que por ahí pueden haber sido buenas las intenciones pero lo han utilizado como herramienta de persecución política justamente en la creación del Ministerio público de la Acusación y otras irregularidades que hemos señalado”.