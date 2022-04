Proyecto de ley para recuperar fondos fugados del país

El contador y economista participó de la charla sobre el análisis de la propuesta de ley del Senado nacional para recuperar el patrimonio fugado de nuestro país, en la que participó junto con la senadora María Inés Pilatti Vergara y la diputada nacional Lucila Masin, ambas del Frente de Todos: “hay argentinos que tienen dinero y bienes en el exterior, muchos lo declararon y pagan los tributos correspondientes, nosotros hablamos del dinero negro, no declarado, y que obviamente es producto de ilícitos es decir que constituye evasión tributaria. Hay muchos que se asustan con esto pero no es un nuevo impuesto y no afecta a quienes actuaron y actúan legalmente. Esto es para los evasores y el destino de lo que se recaude estará destinado a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, explicó el profesional.

