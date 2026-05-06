Proyectan récord petrolero en 2026 por Vaca Muerta

La producción de petróleo en Argentina se encamina a romper un récord histórico en 2026, impulsada por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta.

Según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el país podría alcanzar los 54,5 millones de metros cúbicos de crudo, un 16% más que en 2025 y un 11% por encima del máximo registrado en 1998.

El salto no es aislado, sino parte de una tendencia que viene consolidándose en los últimos años.

En 2025, la producción ya había crecido un 9,2% interanual y el promedio diario superó los 790.000 barriles. Para este año, las estimaciones apuntan a que esa cifra podría escalar por encima de los 900.000 barriles diarios, marcando un nuevo techo para la industria.

Detrás de este crecimiento aparece un cambio estructural en la matriz energética. Hoy, cerca del 70% del petróleo que se produce en el país es no convencional, extraído principalmente en Vaca Muerta mediante técnicas de fracking.

El contraste es fuerte: en 2015 ese tipo de producción representaba menos del 5%, y en 2020 no llegaba al 25%.

Mientras el petróleo convencional sigue en retroceso —con caídas proyectadas del 4% para 2026 y derrumbes de hasta el 57% frente a niveles de hace dos décadas—, el no convencional crece con fuerza, con un aumento estimado cercano al 28% este año.

Esa diferencia explica por qué la producción total sigue en alza y, en perspectiva, casi duplicaría los niveles de hace diez años.

En paralelo, el gas natural muestra una dinámica más estable. En el primer trimestre de 2026 la producción cayó levemente, alrededor de un 1% interanual, aunque se mantiene como el segundo mejor registro en 17 años.

También se repite el patrón: el gas no convencional —que ya representa el 65% del total— crece, mientras el convencional retrocede cerca de un 10%.

El informe también destaca el rol de las inversiones, especialmente en infraestructura de transporte, como un factor clave para sostener el crecimiento.

La ampliación de la capacidad de evacuación y exportación aparece como el próximo desafío para transformar este boom productivo en un fortalecimiento duradero de la balanza energética.

En ese escenario, Vaca Muerta no solo explica el presente del sector, sino que empieza a delinear su futuro.