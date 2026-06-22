Proyectan para 2026 un superávit comercial récord

La Argentina podría cerrar 2026 con el mayor superávit comercial de su historia medido en dólares. Según un informe de la consultora Invecq elaborado sobre la base de datos del INDEC, el saldo positivo del intercambio de bienes alcanzaría los USD 23.000 millones si se mantiene la tendencia observada durante los primeros cinco meses del año.

El comercio exterior viene mostrando números récord. Solo en mayo, las exportaciones llegaron a USD 9.537 millones, el valor más alto para ese mes, mientras que la balanza comercial registró un saldo favorable de USD 3.504 millones.

Con ese resultado, el superávit acumulado entre enero y mayo alcanzó los USD 11.783 millones, casi USD 10.000 millones más que en igual período de 2025.

Uno de los principales motores de este desempeño fue el sector energético.

Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 167,1% interanual durante mayo y explicaron cerca del 45% del aumento de las ventas externas.

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto exportado del mes, con ingresos por USD 1.172 millones.

El informe destaca que el crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado tanto por mayores cantidades vendidas como por mejores precios internacionales.

En mayo, las ventas al exterior aumentaron 34,4% respecto del mismo mes del año pasado.

Para los analistas, este resultado fortalece la posición externa de la economía argentina y aporta una mayor oferta de divisas al mercado cambiario.

Además, contribuye a reducir las necesidades de financiamiento externo y mejora el equilibrio de las cuentas externas del país.

Si las proyecciones se concretan, 2026 cerrará con un saldo comercial históricamente elevado, impulsado por el crecimiento de las exportaciones y el fuerte aporte del complejo energético.