Protocolo y ceremonial en la visita de León XIV al país

Rubén Alberto Gavaldá y Castro es profesor, escritor e investigador, reconocido como uno de los máximos expertos en ceremonial, protocolo y organización de eventos de América Latina.

Además es reconocido bajo el título dinástico e histórico de XXXVII Conde Soberano de Gavaldá.

De visita en el estudio de 100% Nora, por Nacional, habló de todos los aspectos referidos al protocolo que debería mantenerse en torno a la figura del Papa cono Jefe de Estado y como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica en el Mundo.

Lo que ocurrirá en torno a su figura y su comitiva, tanto en ámbitos oficiales y en su contacto con el Presidente y otras autoridades del país, como así también en ámbitos menos protocolares como la visita al Cotolengo Don Orione, la visita a Córdoba o la misa en la Basílica de Luján.

Qué pasa con temas más sencillos como las comidas del Papa, los traslados y cuestiones referidas a su salud.