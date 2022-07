DESCARGAR

Liliana Pesalacia, docente jubilada de la provincia dialogó con el móvil de LV8 durante el programa Muchas Gracias y expresó que “un maestro de grado jubilado no alcanza a cobrar 50 mil pesos”. Explicó que si los aumentos que se dan a docentes en actividad no son remunerativos, no hay posibilidades de que mejore la jubilación.