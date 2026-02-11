Protesta policial en Santa Fe: "El gobernador debe dar solución a este tema urgentemente"

La diputada nacional de La Libertad Avanza Patricia Vázquez en diálogo con el equipo de Nicolás Yacoy por Radio Nacional opinó acerca de la protesta de policías y familiares frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario, que continúa este miércoles en la sede local de Gobernación. "Es un problema de índole absolutamente provincial y el gobernador debe dar solución a este tema urgentemente".

"Me preocupa mucho y entiendo que jamás puede pasar que una fuerza de seguridad deje indefensa a toda la sociedad. Los problemas que puedan tener lo deben dar en un marco institucional. Es serio que una policía se manifieste de esta manera y que el gobernador le debe dar solución a este tema urgentemente", afirmó.

Vázquez a su vez mencionó que en el debate sobre la modernización laboral se ha tocado el tema del derecho a huelga: "Es inentendible que una persona que se dedica, por ejemplo a la enfermería, o alguien que hace traslados o transportes fundamentales, tiene que aceptar que el servicio debe estar garantizado de cierta forma".

"El poder político debe tener diálogo, los conocimientos, la capacidad y la muñeca para sentarse a discutir, agregó.