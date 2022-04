"Propuse la creación de un comité de emergencia para pueblos originarios"

" Pertenezco al pueblo Wichí, de la provincia de Salta, estoy en este momento en Resistencia, Chaco para dar una conferencia de prensa, en compañía del papá de Jorgelina Reinoso y de Dominga Arias, las dos del Sauzalito, que fueron brutalmente asesinadas. Consideramos que tanto la prensa como la gente debe saber la verdad por boca propia para no tergiversar esa realidad vivida en la comunidad del Sauzalito. Con respecto de Napalpí: " Justamente hoy nos reunimos con la ministra por el tema juicio por Napalpí, la señora Gómez Alcorta y la secretaria de Derechos Humanos planteándole toda la realidad de las mujeres indígenas que padecen en el Impenetrable y también las otras localidades. De mi parte le propuse la creación de un comité de emergencia en contra de la violencia hacia la niñez, la adolescencia y las mujeres indígenas que espero lo hayan tomado, sería muy interesante e importante que desde Chaco se pueda crear ese comité. También la propuesta de crear un fondo nacional, para que realicen las investigaciones de manera prolija y profunda. Los homicidios y los infanticidios no solo lo padecen Chaco o Salta, también Formosa y otras provincias que por ahí no se animan a denunciar. Es necesario contar con fondos" afirmó.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PROGRAMA CHE NEGRE

CLAUDIA MARGOSA, LITO GONZÁLEZ, JAO OLIVERA

MARTES DE 14 A 16