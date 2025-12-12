Propuestas y finales de ciclo: las señales numerológicas detrás del 12/12

Este viernes 12 de diciembre llegó acompañado de un fuerte simbolismo para quienes siguen la energía de los números, una fecha que, según destacan especialistas del área, suele potenciar decisiones importantes vinculadas al amor, los compromisos y el cierre de etapas personales.

Pitty, la numeróloga, dialogó en comunicación con Ramos generales y explicó que esta jornada adquiere una relevancia especial por la combinación del 12/12.

Durante la entrevista, la especialista señaló que esta fecha favorece tanto las propuestas formales, como casamientos o compromisos, como también la toma de decisiones orientadas a ordenar vínculos que ya cumplieron un ciclo. Desde su perspectiva, el 12/12 funciona como una especie de portal energético que impulsa claridad, resolución y concreción en asuntos del corazón.

"Hoy es un día espectacular para pedir casamiento o compromiso, para conectar con el amor, para terminar etapas o vínculos con la pareja", afirmó.

En ese sentido, destacó que muchas parejas suelen elegir días como este para formalizar un proyecto común, mientras que otras encuentran un marco propicio para revisar dinámicas que no funcionan y que requieren un cierre. El énfasis está puesto en la idea de aprovechar la energía disponible para dar un paso que venía siendo postergado, ya sea para fortalecer la relación o para abrir un camino personal diferente.