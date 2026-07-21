Propuestas para disfrutar la Ciudad de Buenos Aires en vacaciones de invierno

La directora general de Desarrollo Turístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eugenia Wehbe, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y detalló la amplia oferta de actividades disponibles para el receso invernal. La funcionaria afirmó que la Ciudad cuenta con opciones para todos los gustos y presupuestos, especialmente para las familias.

Respecto a las actividades infantiles, destacó la Feria del Libro Juvenil en el Centro de Convenciones con entrada gratuita. "Hay talleres de arte, de expresión y distintos espectáculos artísticos super recomendables", explicó sobre la propuesta ubicada en Figueroa Alcorta.

La directora mencionó el programa "Invierno en las plazas", que llevará shows itinerantes a diversos barrios de la capital. Señaló que los espectáculos rotarán por espacios como Parque Lezama, Plaza Irlanda y Parque Chacabuco para acercar la cultura a los vecinos.

Sobre el Parque de la Ciudad, Wehbe indicó que el predio abrirá sus puertas con una variada agenda recreativa y deportiva. "Va a estar recibiendo con juegos, peloteros, recorridos en pistas con autitos y áreas gastronómicas", manifestó sobre el espacio que funciona de martes a domingo.

Uno de los puntos más destacados fue la inauguración del Mirador del Obelisco como un nuevo hito turístico. La entrevistada expresó que esta iniciativa del jefe de gobierno porteño busca posicionar a la ciudad al nivel de las grandes capitales del mundo.

"El Obelisco es el símbolo de la Ciudad de Buenos Aires, es un icono para todos nosotros y un punto de encuentro", afirmó Wehbe. Señaló que la posibilidad de ver la ciudad desde las alturas representa una experiencia de gran belleza para los visitantes.

La funcionaria también recomendó las navegaciones por el Río de la Plata y el Riachuelo como una alternativa diferente. Manifestó que estos paseos son ideales para quienes visitan Buenos Aires por primera vez y buscan nuevas perspectivas.

En cuanto al bus turístico, la directora animó a los propios residentes a vivir la experiencia de sentirse turistas en su propia casa. "Te cambia la ciudad totalmente; estar ahí arriba paseando es precioso", aseguró sobre este clásico recorrido porteño.

Para consultar la agenda completa, Wehbe remitió a los interesados a los sitios web oficiales del gobierno porteño: "linda.buenosaires.gob.ar es la web para que los oyentes entren y vayan armando su agendita de vacaciones", concluyó sobre las plataformas de información.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que Buenos Aires ofrece "un millón de cosas para hacer" durante estas semanas. Reiteró que la ciudad se prepara para recibir a todos con propuestas accesibles en lo que calificó como "la ciudad más linda del mundo".