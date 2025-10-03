Propuestas desde la FIT para el desarrollo de la zona costera de Río Negro

La Feria Internacional de Turismo, celebrada días atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escenario principal para la industria del turismo y todos sus derivados, contó con representación de Río Negro, en un stand que reunió a todos los destinos de la Provincia y otro exclusivo de San Carlos de Bariloche.

Sergio Papático, desde la tarea de promoción del Corredor Turístico de la Costa, habló con Radio Nacional acerca del trabajo en la Feria internacional; la potencialidad de la zona como destino turístico, para argentinos y extranjeros.

También, Papatico se refirió al turismo religioso, una de las propuestas que se puede encontrar en Viedma y el resto de la región, incluyendo a Carmen de Patagones y otras localidades del sur de la provincia de Buenos Aires y al último Parque Nacional reconocido en el país: Islote Lobos, perteneciente también al territorio de Río Negro.

PROGRAMA: La mañana de tu radio

CONDUCCIÓN: Adrián Moreno

PUESTA AL AIRE: Héctor Manquilef

IMAGEN: Turismo Río Negro