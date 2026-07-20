Proponen que el venado de las pampas sea Monumento Natural Nacional

Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone declarar Monumento Natural Nacional al venado de las pampas, medida que permitiría fortalecer las acciones destinadas a garantizar la conservación de esta especie emblemática de los pastizales en todo el país.

La iniciativa fue impulsada a partir de recomendaciones técnicas promovidas por Fundación Vida Silvestre Argentina, que desde hace décadas trabaja por la conservación de la especie y su hábitat.

El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) es uno de los mamíferos más amenazados de la Argentina y actualmente se encuentra categorizada como En Peligro y ocupa sólo una pequeña porción de su distribución histórica.

Esto se debe a décadas de pérdida y transformación de los pastizales naturales, fragmentación del hábitat, caza furtiva, la introducción de especies exóticas y otras amenazas.

Actualmente, se estima que la población argentina es inferior a 2.500 individuos maduros y se encuentra distribuida en apenas cuatro subpoblaciones aisladas; 80% de los venados se encuentran fuera de áreas protegidas y se estima que, de mantenerse las presiones actuales, la población se podría reducir 50% en las próximas tres generaciones.

"El venado de las pampas es mucho más que una especie emblemática, es un símbolo de los pastizales argentinos y del enorme valor natural de estos ecosistemas”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

La propuesta legislativa retoma además una recomendación incluida en el Plan Nacional para la Conservación del Venado de las Pampas, que identifica la declaración como Monumento Natural Nacional como una herramienta clave para fortalecer la protección de la especie.

Para Fundación Vida Silvestre Argentina, la iniciativa representa una oportunidad para visibilizar la situación que atraviesa el venado de las pampas, así como la necesidad de reforzar las políticas públicas destinadas a conservar los pastizales.

Los pastizales albergan una enorme diversidad de especies, almacenan carbono, contribuyen a la regulación hídrica y sostienen actividades productivas de gran importancia para el país.

La presentación del proyecto de ley coincide con la conmemoración del Año Internacional de los Pastizales 2026, iniciativa promovida por las Naciones Unidas para impulsar una mayor visibilidad de estos ecosistemas y de su contribución a la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático.