Proponen declarar la Emergencia en Salud Mental ante el alarmante aumento de suicidios en Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos registra la tasa de suicidios más alta de la Argentina, una problemática que genera creciente preocupación entre especialistas, autoridades y la comunidad educativa. El diputado provincial de la La Libertad Avanza Roque Fleitas conversó sobre este tema en Radio Nacional y explicó que significaría declarar la emergencia en salud mental por los próximos dos años para abordar este problema.

"Tomamos cartas en el asunto para que el gobierno provincial pueda dictar la emergencia en salud mental por los próximos 2 años, esto fortalecería los servicios de atención de esta área, campañas de conscientización y prevención del suicidio, implementación de líenas telefónicas y canales digitales para que la ayuda llegue pronto. Y la conformación de equipos especializados en los establecimientos de educación", mencionó.

Fleitas advirtió que entre los motivos por los que hay un alto índice de suicidios en los jóvenes se encuentran "la falta de horizonte, temas de adicciones y las redes sociales". "Hay que poder detectar, anticiparse a los casos. Debemos preocuparnos por esta alarma", agregó.