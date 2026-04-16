Pronostican que la Argentina puede convertirse en un “Mar de Girasol”

Con una suba de 94% en la producción y un fuerte aumento de exportaciones, desde la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) destacaron el impulso del sector y plantearon un escenario de expansión con eje en los mercados internacionales.

“Estamos transitando un momento histórico del girasol argentino”, afirmó el presidente de Asagir, Juan Martín Salas Oyarzun, al inaugurar el VIII Congreso Argentino de Girasol.

Salas Oyarzun detalló que “la producción de grano de la cadena va a terminar creciendo este año un 94% respecto de la campaña 21/22”.

Para el dirigente, este salto responde a una reacción coordinada del sector frente a la demanda internacional.

“Nuestra cadena de valor ha respondido al incremento de demanda internacional reflejado en los precios, con aumentos de producción de grano, procesamiento y exportaciones”, dijo.

En ese marco, subrayó que esta campaña va a generar “un volumen de grano cercano a la máxima producción argentina de los años 1998 y 1999, que fue de siete millones de toneladas, pero dedicando 1,3 millones de hectáreas menos que en aquellos años”.

“Ese es el primer agregado de valor en origen y una muestra clara de aumento de sostenibilidad de nuestro sistema productivo”, agregó.

Además, el titular de Asagir remarcó que “la exportación de aceites y otros productos de la cadena ha ingresado al país casi 50% más de divisas en 2025 respecto del año anterior”.

En ese sentido, interpretó que “esto significa que consumidores del resto del mundo retribuyen nuestro trabajo, inversión e innovación”.

Además, remarcó el crecimiento industrial: “La producción de aceite en 2025 fue la más alta desde el año 2000 y en los primeros meses de 2026 la tendencia continúa en aumento respecto del año anterior, con mayor nivel de inversión y nuevos actores”.

Sobre el futuro, planteó un escenario ambicioso: “Si la demanda internacional sobre el girasol se mantiene firme y recuperásemos la superficie que tuvo el cultivo en Argentina a fines del siglo XX, podemos llegar a producir 9.5 millones de toneladas”.

Y sintetizó: “Podemos transformarnos cada vez más en un mar de girasol”.