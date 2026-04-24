Promueven el riego agropecuario con reducción del IVA y estímulos de inversión

La Ley de Modernización Laboral efectivizó la rebaja impositiva a los usuarios de energía eléctrica utilizada para riego, que busca aportar competitividad y crecimiento a una actividad estratégica para la estabilidad de la producción agropecuaria.

La norma incluye la reducción de la alícuota de IVA a los usuarios de energía eléctrica utilizada para riego de 27% a 10,5%, lo que genera un impacto positivo en el costo de los productores agropecuarios, recordó la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Adicionalmente, dentro de la instrumentalización del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), contempla la amortización acelerada en una cuota en el impuesto a las ganancias a la compra de equipos de riego y bienes de eficiencia energética.

La ley establece también la posibilidad de computar el crédito fiscal del IVA con recupero a los tres períodos mensuales, lo que mejora el flujo de caja de los productores al acortar los plazos de recuperación del impuesto.

En particular, este instrumento favorece decisiones de inversión en sistemas de mayor eficiencia (riego por pivot y por goteo) al mejorar la rentabilidad esperada y acortar los plazos de repago de los proyectos.

Estas medidas diseñadas desde el Gobierno Nacional para incentivar sectores productivos estratégicos se suman a la reducción de costos a través de baja de aranceles a la importación de equipos de riego de 14% a 2% y la eliminación del impuesto PAIS ya anunciadas.

El impacto conjunto de estas acciones ha permitido el aumento de la superficie irrigada en más 55.000 hectáreas en los últimos dos años, mediante la incorporación aproximada de 650 pivotes de riego y 8.400 hectáreas con riego por goteo subterráneo, destacó la cartera.

La Argentina tiene una superficie irrigada de 2,1 millones de hectáreas actualmente y el potencial de ampliación en base a la disponibilidad de suelo y agua de calidad es de 4,8 millones de hectáreas adicionales en los próximos años.