Proliferan focos de incendios forestales en Corrientes

“Corrientes tiene riesgo extremo de incendios por causa de dos años de seca, que con las altas temperaturas hacen una situación complicada. Los focos se presentan en las zonas de La Cruz y Alvear, aparecen todos los días y muchos no se hacen conocer. Casos intencionales hubo uno solo y generalmente es por negligencia, se tiran cigarrillos, a veces los cables de luz pueden producirlos. Desde agosto hacemos campañas pero falta concientización en la parte ciudadana de las municipalidades y la gobernación, especialmente en las radios y televisión. Las recomendaciones son de no generar fuegos como para quemar hojas, los cigarrillos son una bomba de tiempo y lo mismo las botellas porque el vidrio hace efecto lupa y generan incendios. Las previsiones del clima no son buenas, solamente algunos chaparrones y seguirá así hasta febrero”, dijo el presidente de la Asociación Forestal Argentina, Regional Corrientes.

