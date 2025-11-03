Prokofiev y una ópera "póstuma"

Terminada en 1927, la ópera 'El Ángel de Fuego' recién pudo ser estrenada en el año 1955 (previamente hubo en 1954 una versión de concierto en París): es decir hacía ya dos años que Prokofiev había fallecido. El compositor se había inspirado en una novela homónima de Valeri Briúsov y se ocupó personalmente del libreto; un trabajo que le llevó más de diez años. ¿Por qué este silencio, este estreno tan tardío? Te invitamos a descubrir las razones en el programa de hoy.

El Estreno y su Leyenda. Todos los domingos al mediodía.

