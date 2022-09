Projeto de Lei Orçamentária para 2023

O Ministério da Economia argentino apresentará nesta quinta-feira o projeto de Lei Orçamentária 2023 que, entre outras disposições, estabelece a redução do déficit fiscal para 1,9%, a partir dos 2,5% esperados este ano.

Fontes do Palácio da Fazenda indicaram que a chamada Lei de Leis entrará através da Câmara dos Deputados, conforme estabelecido pelas regras.

O ministro-chefe da Casa Civil, Juan Manzur, afirmou que o projeto do Orçamento 2023 que o governo nacional enviará amanhã ao Congresso mantém "o compromisso com o povo argentino de aumentar o investimento em questões estratégicas" em áreas como obras públicas, educação, ciência e tecnologia, e pediu para a oposição que o debatesse com uma "visão construtiva".

“Posso garantir que, em um contexto internacional muito difícil, mantemos nosso compromisso com o povo argentino de aumentar o investimento em questões estratégicas para nosso país, como obras públicas, educação, ciência e tecnologia”, disse Manzur ao apresentar seu relatório de gestão perante a Câmara dos Deputados.

DESCARGAR