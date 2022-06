Programme spécial : Les Cowboys fringants, un groupe de folk et country québécois

connu non seulement pour sa musique mais aussi pour son fort engagement pour

l´indépendance du Québec et la défense de l'environnement avec, notamment, une

Fondation qui lutte pour protéger des portions du territoire québécois.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez

responsable du web, sous la direction de Adrián Korol.