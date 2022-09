Programme du 9 Septembre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Attentat contre la vice-présidente de l'Argentine : l'ADN du suspect a été retrouvé sur l'arme. L'Argentine a obtenu le soutien officiel de la Chine pour rejoindre les Brics. Six morts de la bactérie Legionella dans la province de Tucumán. Uruguay : projet de loi sur l'euthanasie présenté au Congrès. Remaniement ministériel au Chili après le rejet de la nouvelle Constitution.

Et aussi : Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques et aussi l’un des plus abandonnés de la terre, en proie aux calamités naturelles et aussi à la continuelle spoliation des grandes puissances. Pour survivre, ils essayent de traverser nombreux vers la République Dominicaine, pays avec lequel ils partagent l’île de l’Hispaniola dans les Caraïbes, où un mur est en train d’être érigé, comme à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.