Programme du 9 février 2024

L'État d'Amazonas, le plus grand du Brésil, est confronté depuis des semaines à la pire sécheresse de son histoire et les fleuves sont à sec. Une conséquence du changement climatique. Le gouvernement local a déclaré l'état d'urgence dans les 62 villes de l'État où quelque 600 000 personnes sont affectées.

Et aussi : Des dizaines d’îles de l'estuaire du fleuve Amazone au Brésil sont coupées du monde sans accès aux services publics, alors elles sont visitées par un bateau tous les trois mois. À son bord se trouvent des policiers, des magistrats, des avocats, ou encore des assistantes sociales et des psychologues qui, à chaque escale, jugent des conflits de voisinage, des divorces et bien d'autres affaires.

