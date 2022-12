Programme du 9 Décembre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : La vice-présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner a dénoncé l'existence d'une « mafia judiciaire » et d'un « État parallèle » après avoir été condamnée à six ans de prison pour corruption. Pérou : le président Pedro Castillo dissout le Congrès, est démis de ses fonctions, emprisonné et sa vice-présidente Dina Boluarte prend le pouvoir.

Et aussi : La XVe Conférence régionale sur les femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes s’est tenue il y a quelques semaines à Buenos Aires, avec une importante représentation de la région et même d’autres continents. Voici la présentation faite par la Ministre des femmes et de la diversité du Chili, Antonia Orellana.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.