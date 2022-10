Programme du 7 Octobre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Alberto Fernandez participera au Forum de Paris sur la paix. L'Argentine s'est abstenue à l'ONU pour enquêter sur les violations des droits de l'homme en Chine. Messi : « L'Argentine est une équipe prête à affronter n'importe qui ».

Et aussi : Quatre semaines supplémentaires de campagne en attendant le deuxième tour le 30 octobre au Brésil où se départagerons l’actuel président, Jair Bolsonaro, qui a obtenu 43% des voix, et l’ancien dirigeant syndical et deux fois président Lula da Silva avec plus de 48% des suffrages. Le 8 octobre, il y a 55 ans, Ernesto Che Guevara était arrêté en Bolivie puis exécuté un jour plus tard, le 9 octobre 1967. Deux reportages, en 1963 et 1964, où il s'exprime en français, langue que sa mère lui a enseignée étant enfant.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.