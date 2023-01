Programme du 6 Janvier 2023

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Cette semaine un programme spécial sur le Brésil, à partir de l’intronisation le 1 janvier dernier de Luiz Inacio Lula da Silva à la tête du gouvernement après 4 ans de politiques antipopulaires et néolibérales de Jair Bolsonaro.

DESCARGAR

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.