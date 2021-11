Programme du 5 Novembre 2021

C omme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme :

-L’actualité en Argentine et le monde. Notamment la justice argentine qui enquête sur l'ancien président Mauricio Macri pour espionnage illégal présumé pendant son gouvernement. Et pour parler de la COP26, nous avons convoqué Jean-Jacques Kourliandsky, Directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès de France, pour analyser la portée de l’accord d’Escazú, signé dans cette petite localité du Costa Rica par 23 pays d’Amérique latine et de la Caraïbe le 4 mars 2018 pour la protection de l’environnement.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, sous la direction de Adrián Korol.