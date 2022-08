Programme du 5 Août 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Sergio Massa, nouveau ministre de l’Économie, a annoncé les premières mesures. Un procureur a accusé la vice-présidente Cristina Fernandez de Kirchner de diriger un réseau de corruption et, selon sa défense, il n'existe aucune preuve. Le président argentin Alberto Fernández se rend en Colombie pour la cérémonie d'intronisation de Gustavo Petro. Les rituels pour la Pachamama, la principale divinité des peuples andins, sont de retour. L'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili ont soumis leur candidature pour accueillir la Coupe du monde de football 2030.

Et aussi : Deuxième édition d’Ambition Amérique Latine qui a rassemblé près de 500 participants dont plus de 163 entreprises françaises, 320 entreprises latino-américaines en provenance de 20 pays du continent et des Caraïbes. Dans cette première partie, l’allocution de Muriel Lacoue-Labarthe, directrice générale adjointe du Trésor. Finalement : L’Amérique latine a renoué avec des gouvernements populaires après une décennie de présidents de droite. Mais un pays sort du lot : l’Uruguay.

DESCARGAR

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.