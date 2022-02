Programme du 4 Février 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Le président Alberto Fernandez a rencontré Vladimir Poutine à Moscou ; le lauréat du prix Nobel Stiglitz estime que l'accord entre l'Argentine et le FMI constitue un précédent encourageant.

Et aussi :

Interview à Jérôme Guillot, conseiller représentant les Français de l’étranger en Argentine, qui a sorti en septembre dernier un livre indispensable quand on parle de l’histoire commune entre la France et l’Argentine : Resiliencia – Résilience, une œuvre de presque 600 pages de témoignages poignants sur les temps de la dictature militaire en Argentine de 1976 à 1983 qui a entraîné, outre la prison, la mort et 30 mil disparus, un grand nombre d’exilés dans le monde, des centaines d’entre eux en France.

Finalement : Il y a 60 ans, le blocus contre Cuba était mis en place par les États-Unis. Cet embargo économique, commercial et financier a débuté le 3 février 1962 à la suite de nationalisations expropriant des compagnies américaines.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, sous la direction de Adrián Korol.