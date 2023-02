Programme du 3 Février 2023

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Compositeur, pianiste et directeur musical, l’Argentin Pablo Murgier qui vit en France nous présente sa carrière et son nouvel album « Gare Du Sud » en format Ensemble. Par ailleurs : Premier rapport sur les migrants centre-américains vers les États-Unis, entre autres, la route périlleuse de cette immigration de masse venant de pays pauvres comme le Honduras ou le Guatemala. Le sujet est tabou parmi les migrants qui partent vers les États-Unis : les cas de viol de femmes ; au Guatemala, certaines connaissent ce risque avant même de se mettre en route et prennent des contraceptifs pour éviter de tomber enceinte.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.