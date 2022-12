Programme du 3 Décembre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Argentine : les compagnies pétrolières acceptent une hausse relative des prix des carburants pendant quatre mois. Mexique : Des milliers de personnes défilent pour soutenir le président Andrés Manuel López Obrador. Brésil : le gouvernement du président élu Lula da Silva disposera d'un "ministère des femmes". Coupe du monde Qatar 2022 : l'Argentine bat la Pologne 2-0, remporte le groupe C et affrontera l'Australie en huitième de finale.

Et aussi : La XVe Conférence régionale sur les femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes s’est tenue il y a quelques semaines à Buenos Aires, avec une importante représentation de la région et même d’autres continents. Voici la présentation faite par José Manuel Zalazar, du Costa Rica, Président de la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui dépend de l'Organisation des Nations unies.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.