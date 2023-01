Programme du 27 janvier 2023

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Le Sommet de la Communauté d'États latino-américains et caraïbes, la Celac, a eu lieu cette semaine à Buenos Aires, qui a marqué le retour du Brésil dans cet organisme régional dont l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro s'était retiré. Dans ce cadre, les présidents de l'Argentine et du Brésil, Alberto Fernández et Lula Da Silva, ont convenu de s'orienter vers une monnaie commune. Au Pérou, la situation est toujours très tendue, où la répression des manifestations populaires fait rage avec plus de 50 morts. Par ailleurs, l'actrice, chanteuse, compositrice, dramaturge et scénariste Alex Pandev présente à Buenos Aires la comédie "La vida no viene sola" ("La vie ne vient pas seule"). Née à Tel Aviv, elle a vécu en France dès l'âge de 17 ans, s'est installée en Argentine il y a cinq ans et vit depuis entre deux continents. Elle même nous invite à la rejoindre les mercredis de février sur la scène de Borges 1975 dans le quartier de Palermo à Buenos Aires.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.