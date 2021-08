Programme du 27 Août 2021

L es restrictions dues à la pandémie du covid-19 continuent en cette fin du mois de juin 2021 et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, et sous la direction de Adrián Korol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles, en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine.

Dans ce programme :

-L’actualité en Argentine et le monde. Notamment la nouvelle que le FMI a envoyé plus de 4 milliards de dollars à l’Argentine, qui seront utilisés pour payer les échéances de la dette. Et aussi l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon, une femme combattante qui est étroitement liée à l’Argentine. Lorsque Evita Perón a créé la fondation qui porte son nom, Joséphine Baker est devenue une proche collaboratrice, notamment pour les projets sociaux. Parmi ses efforts figure la création d’un “Institut argentin antiraciste”. Elle était avec Perón quelques mois après la mort d’Evita en 1952. Dans les années 1960, elle se rendait de temps en temps en Argentine avec ses douze enfants adoptifs, de races différentes, pour être près de son grand amour, Joe Bouillon, qui avait ouvert un restaurant français à Buenos Aires. Joséphine s’est produite sur de nombreuses scènes en Argentine, dans la capitale et dans d’autres grandes villes, où elle a été très applaudie.