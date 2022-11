Programme du 25 Novembre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Les Mères de la Place de Mai ont organisé leur traditionnelle marche en hommage à leur présidente décédé, Hebe de Bonafini. Brésil : la justice électorale a condamné le parti du président Jair Bolsonaro à une amende pour de fausses allégations de fraude. Colombie : début des pourparlers de paix entre le gouvernement et la guérilla de l'ELN. Venezuela : le gouvernement et l'opposition reprennent les pourparlers.

Et aussi : Haïti attire toujours notre attention ; d’un côté par les sanctions au gouvernement pour sa complicité présumée avec les gangs qui ensanglantent le pays, et d’un autre par le drame des haïtiens dans la voisine République dominicaine, où ils sont malmenés et refoulés avec violence de l’autre côté de la frontière.

Au Mexique, des entreprises européennes se retrouvent aujourd’hui dans le collimateur de communautés autochtones : Volkswagen, Saint Gobain, Audi ou Danone, accusées par les populations autochtones de voler leurs ressources, mais aussi de les polluer.

DESCARGAR

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.