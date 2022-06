Programme du 24 Juin 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : « L'Argentine n'est pas un pays sans destinée », a déclaré le président Alberto Fernández. Au Brésil, une juge empêche une jeune fille violée de se faire avorter. Les manifestations se poursuivent en Équateur malgré l'état d'urgence.

Et aussi : En Colombie, Gustavo Petro, ancien combattant de la guérilla et ancien maire de la capitale Bogotá, a remporté le second tour du scrutin dimanche dernier avec 50,47 % des voix. Il a battu le conservateur Rodolfo Hernández, qui a obtenu 47,31 %. Petro, accompagné de Francia Márquez comme vice-présidente, prendra ses fonctions le 7 août.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, sous la direction de Adrián Korol.