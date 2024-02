Programme du 23 février 2024

Programme spécial : Manu Bertrand est un musicien multi-instrumentiste spécialisé dans les airs américains, qui aime créer des ponts entre les musiques traditionnelles et modernes, entre les styles ou encore entre les artistes d’horizons différents. Depuis 15 ans, il est installé à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine qui l’a captivé. Lui-même nous parle de son parcours et de son actualité et nous présente SOLIARTE, formé en 2020 et promu par le Collectif SOLIDAIRES, né de la nécessité pour les artistes francophones de s'organiser afin de promouvoir et diffuser leur activité.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.