Programme du 23 Décembre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Aujourd’hui un second programme spécial sur la finale de la Coupe du monde de football qui couronna l’Argentine face à la France. Pour parler de cette finale dramatique, deux témoignages : Sophie Veber, française vivant en Argentine qui tient le resto-concert “Al escenario” dans le quartier de La Boca, et Michel Lhande, argentin qui habite l’hexagone depuis sa sortie après 7 ans et demi comme prisonnier politique en Argentine sous la dictature de 1976 à 1983. Quelques heures après la finale, Radio Foot International a débattu à fond sur le résultat et les performances des deux équipes… non sans polémiques.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.