Programme du 21 Janvier 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme:

La ministre de l’Éducation de Buenos Aires critiquée pour sa discrimination à l'égard des jeunes pauvres. Au Salvador, une femme qui a passé dix ans en prison pour avoir avorté a été libérée. Plus de 20 pays d'Amérique latine ont condamné la présence au Nicaragua d'un Iranien soupçonné d'avoir fait exploser la mutuelle juive en Argentine en 1994.

Et aussi : "La terre qui avance" est le nom de l'Exposition itinérante sur Atahualpa Yupanqui, le grand folkloriste argentin décédé en 1992 à Nîmes, qui rassemble des objets et des symboles de la carrière de l'artiste, allant des couvertures de ses albums aux lettres, en passant par les guitares et sa machine à écrire.