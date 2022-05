Programme du 20 Mai 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Le recensement de la population a été effectué en Argentine. Covid : les contagions ont doublé mais le gouvernement écarte toute restriction. Le massacre de Napalpí, un crime contre l'humanité.

Et aussi : Thierry Gaytan, auteur du reportage « Buenos Aires - le miracle argentin entre rêve et cauchemar », nous propose dans cette deuxième et dernière partie un reportage sur l’église maradonienne et le cas d’un des français victimes de la dictature militaire, Yves Domergue, entre autres sujets.

DESCARGAR

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, sous la direction de Adrián Korol.