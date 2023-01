Programme du 20 Janvier 2023

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Nous vous offrons cette semaine un programme avec deux escales sur le continent américain : le Pérou en crise depuis que le président Castillo a été démis le 7 décembre, avec une forte répression et une caravane vers la capitale, Lima, de milliers de manifestants qui réclament le départ de la présidente Dina Boluarte et de nouvelles élections. Et au Mexique où le président Andrés Manuel López Obrador a rencontré son homologue Joe Biden pour parler d’immigration et de trafic de drogue, alors que les habitants de la capitale Mexico souffrent de la pollution atmosphérique et chaque année, entre 8 000 et 14 000 personnes meurent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l’air.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.