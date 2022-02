Programme du 18 Février 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : L'inflation en Argentine en janvier a été de presque 4%, alors que les exportations devraient atteindre des niveaux record en 2022. Les inondations au Brésil font 104 morts.

Et aussi : La présentation d’un livre pas comme les autres qui parle d’un arbre singulier : le Kapok. Artiste plastique et enseignante française vivant en Argentine depuis 1971, Françoise Schwartz a non seulement écrit mais aussi illustré ce livre qui nous invite à un voyage sensoriel, allant de son Périgord natal au patio de sa maison de Belgrano, quartier nord de la capitale argentine. Cette œuvre bilingue – en français et en espagnol – reflète la volonté de préserver chaque instant de la croissance de cet arbre majestueux, d’accompagner en même temps celui de sa famille et de tant de moments heureux.

DESCARGAR

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, sous la direction de Adrián Korol.