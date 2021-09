Programme du 17 Septembre 2021

M algré la baisse des cas de covid-19 en Argentine, je produis toujours mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, et sous la direction de Adrián Korol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région.

DESCARGAR

Dans ce programme :

-L’actualité en Argentine et dans le monde. Notamment la défaite retentissante du gouvernement lors des élections primaires. Et aussi : La Patagonie, immensité à perte de vue, l’Atlantique sud, la haute montagne, les glaciers, le tourisme aventure. Mais aussi les grandes propriétés en très peu de mains, notamment celles de l’italien Benetton qui a lui seul conce

ntre presque un million d’hectares, ou le créateur de CNN Ted Turner, mais aussi l’acteur Sylvester Stallone et le chanteur français Florent Pagny. Le livre “La Patagonie, refuge littéraire” d’Éric Faye et Christian Garcin (Stock, avril 2021) retrace la route de grands personnages qui l’ont parcourue et la trace des derniers habitants des peuples originaires exterminés au XIX siècle. Les auteurs sont les invités d’Olivia Gesbert à La Grande Table sur France Culture.