Programme du 17 Décembre 2021

L’actualité en Argentine et le monde. Notamment le débat au Congrès argentin du budget 2022 avec, pour question centrale, l'accord avec le FMI. Et aussi : Le système de santé et la médecine cubaine sont-ils les meilleurs au monde ? C’est la question que pose le journaliste Irving Magi dans son programme sur Le Média à Maïlys Khider, auteure de « Médecin cubains, les armées de la paix », paru aux éditions LGM, et qui parle des milliers de médecins cubains qui partent en mission à divers endroits du globe pour apporter leur aide, notamment pendant la pandémie de covid-19.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, sous la direction de Adrián Korol.