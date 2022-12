Programme du 16 Décembre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Aujourd’hui un programme spécial sur la finale de la Coupe du monde de football qui affrontera l’Argentine à la France. Entre autres, qu’en pensent des supporters argentins et des journalistes français vivant dans l’hexagone, notamment Soizic Bonvarlet et le grand reporter du journal La Croix Gilles Biassette, ainsi que l’historien franco-argentin Alexandre Frondizi.

Et aussi : Il y a 45 ans, les 8 et 10 décembre 1977, 12 militants et militantes des droits de l’homme ont été séquestrés à Buenos Aires et sa banlieue, dont trois Mères de la Place de Mai et les religieuses françaises Alice Domon et Léonie Duquet. Jeudi 8 décembre, comme toutes les semaines, a eu lieu la ronde sur la Place de Mai en mémoire des 30 000 disparus et des plus de 300 enfants qui manquent encore à l’appel, enlevés en bas âge ou nés en captivité du temps de la dictature de 1976 a 1983. Ce jour-là, j’ai rencontré le journaliste et écrivain français Frédéric Santangelo de passage à Buenos Aires, auteur du livre le plus complet sur ce sujet que j’ai lu : « Taire serait lâche ».

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.