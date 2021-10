Programme du 15 Octobre 2021

Malgré la baisse des cas de covid-19 en Argentine, je produis toujours mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, et sous la direction de Adrián Korol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région.

Dans ce programme : L’actualité en Argentine et le monde. Notamment l’état de la pandémie qui semble donner un répit en Argentine. Et aussi un profil de Daniel Barenboim, pianiste et directeur d’orchestre argentin naturalisé israélien.